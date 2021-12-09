Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ortak kullandığı Evliya Çelebi kampüsünde, tıp fakültesi ve kız öğrenci yurdunun bulunduğu alana halk otobüsü durağı ile hayrat çeşmesi yapıldı. Kurdeleli açılışta konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, "DPÜ buranın alt yapısını gerçekleştirdi. Belediyemiz buranın asfaltlanması işini üstlendi. Biz de üst yapıyı üstlendik" dedi.

KSBÜ ve DPÜ tarafından ortak kullanılan Evliya Çelebi kampüsünde, tıp fakültesi ve kız öğrenci yurdunun bulunduğu alana halk otobüsü durağı yapıldı. Ayrıca Özen ailesi tarafından da durağa hayrat çeşmesi yaptırıldı. Durak ile hayrat çeşmesinin açılışına KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, KSBÜ Genel Sekreteri Kutlu Önal, Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Aziz Gürbüz, Kütahya Çeşme ve Pınarları Koruma Derneği Başkanı Hasan Ünal, hayrat çeşmesini yaptıran aile adına Fatma Özen ve üniversite personeli katıldı.

Konuşmaların ardından halk otobüsü durağı ve hayrat çeşmesi kurdele kesilerek hizmete açıldı.