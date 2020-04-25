Otizmli çocuklar Covid-19 salgın psikolojisiyle nasıl baş ediyor? Otizmli çocuklar virüs salgını psikolojisiyle nasıl baş ediyor? Otizmli çocukların sokağa çıkma yasağından nasıl etkilendiği, değişen rutinlerini ve psikolojilerini uzmanlar ve ebeveynler euronews Türkçe için değerlendirdi

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Her iki grup için evde olmak zorlayıcı olsa da yaşanılan süreci anlamak ve ona uygun davranma konusunda pek çok çocuk zorluk çekiyor. Özel eğitime gereksinim duyan otizmli çocuklar da bu durumdan epey etkilenenler arasında.

Otizmli bireylerin sosyalleşmeleri için çaba gösteren ebeveynler ve eğitmenler şimdi salgın döneminde evde kalmanın gerekliliğini anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle