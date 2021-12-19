Otizmli çocuğu için bin kilometre yol kat edip Diyarbakır'a geldi

DİYARBAKIR (İHA) - 7 yaşındaki otizmli çocuğu için uygun bir eğitim yeri bulamayan 18 yıllık İngilizce öğretmeni Filiz Aksoy, ABA tekniği ile eğitim verilen merkez için bin kilometre yol kat ederek Diyarbakır'a geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 18 yıllık İngilizce öğretmeni Filiz Aksoy, atipik otizm teşhisi konulan 7 yaşındaki oğlu Alper'e uygun bir eğitim yeri bulamadı. Yıllarca birçok klinikte eğitim gören oğlu için arayışlara giren Aksoy, ABA tekniği ile eğitim verildiğini öğrenince Diyarbakır'a tayin istedi. 5 ay önce geldiği Diyarbakır'da ABA Klinik'te başlanan eğitimin meyvesini alan Aksoy, çocuğunun gelişiminden memnun kaldığını ifade etti.

Hiç otizmli ya da engelli bir öğrencisi olmadığını belirten Filiz Aksoy, "İkizlerim var, şu an 7 yaşındalar. 17 aylıkken bizim tayinimiz çıktı ve taşınmak durumunda kaldık. O dönem oğlum Alper küçük bir kaza geçirdi ve elini yaktı. Sonrasında 20 gün kadar kendi içine kapandı, komut almayı bıraktı, problemli tavırlar sergilemeye başladı. O sırada Adana'daydık ve hiçbir fikrimiz yoktu. İnternetten bir doktor ismi araştırıp gittim ve atipik otizm teşhisi kondu. Bir şok yaşadık, şoku atlatmamız beş gün kadar sürdü. Sonrasında bir özel eğitim öğretmeni ve psikiyatristle yolumuza devam ettik. Orada 4 sene geçirdik, sonrasında da doğu hizmeti yapmak için Amasya Merzifon'a tayin istedik. Orada da bir özel eğitim öğretmeniyle eğitime başladık. Daha sonra bir kreşle yolumuza devam ettik. Sonra alın çocuğunuzu gidin gibi şeyler yaşadık. Ufak ufak sıkıntı yaşayacağımızı anladıktan sonra Çorum, Samsun, Amasya'da özel alt sınıfı araştırdık. Lakin atamada problem olduğu ve özel eğitim mezunu öğretmen bulmakta problem yaşadığımız için işin ehli olmayan insanlara emanet etmek istemedim" dedi.

Aksoy, "Malatya ya da Diyarbakır'a gelmemiz lazımdı. Malatya'da düzgün bir okul ne yazık ki bulamadığımız için Diyarbakır'daki ramları aramaya başladık. Ramlardan bir tanesi ABA'dan bahsetti. Kaç senedir bu işin içindeyiz, kaç tane özel eğitim öğretmeni değiştirdik, herhangi bir özel eğitim öğretmeninden ABA sistemine dair en ufak bir kelime dahi duymadık. Sonra küçük bir araştırma yaptık, ABA'nın etkinliği hakkında kafamızda durum netleşti. Direkt burayı aradım. Süleyman hocayla konuştuk. Tayin isteyeceğiz, oldukça ütopik bir karar alacağız ve sizin için bin küsur kilometre öteden geleceğiz dedik, 'Buyurun gelin' dedi. Süleyman Bey'in kendi çalıştığı okula çocuğumuzu kaydettirdik. İlk geldiğimiz zaman bu çocuk hiç mi özel eğitim almadı gibi bir yorumla karşılaşmıştık. Şu an sıralı komutları yapabilir durumda ve set üstüne set atlıyor. Çok şükür, iyiyiz ABA'yla mutluyuz" diye konuştu.

"Eğitim için bin kilometre yol geldi"

Diyarbakır'da 5 yaşındaki otizmli torunu için istediği düzeyde eğitim merkezi bulamayınca 1 milyon lira yatırımla ABA otizm merkezi kuran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, kurduğu eğitim merkezine binlerce kilometreden gelen velileri görünce gurur duyduğunu kaydetti. Elaldı, "Burayı açmamızdaki neden bu özel insanlarımıza bir nebze de olsa faydalı olmak. Süreçte bugüne kadar gelmemizdeki güzellikleri oluşturan Süleyman hoca ve ekibine ayrıca teşekkür ederim. Süleyman hocanın bu becerisi Türkiye'nin birçok ilinde ses getirdi diyebilirim. Birçok ilimizdeki bu tür okulların bizden ABA tekniğini ve derslerini almak istemesi tabii ki de insanı gururlandırır, onurlandırır. Bin kilometreden sırf bu okula gelip çocuğuna özel ders almak için tayin yapan ailelerimiz var. Bugün de onlardan biriyle ufak da olsa bir soru cevap yaptık, çok mutlu oldular. Onların o mutluluğu, memnuniyeti bizi ziyadesiyle zaten memnun eder. Amacımıza ulaşmış sayarız o zaman kendimizi, ama yine de olmaz, yetmez. Daha güzeli, daha iyisi ve en güzelini yapmak dileğiyle Süleyman hocadan daha güzel şeyler bekleyeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR