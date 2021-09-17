Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız, öğrencilik yıllarında otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı eğitim materyali Tolkido'nun ardından, bir projeye daha imza attı. Yıldız, başta otizmliler olmak üzere tüm özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, ev dışındaki hayata adapte olmalarına yardımcı olan 'Autism360' isimli video/sanal gerçeklik platformunu hayata geçirdi. Proje, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun, bir sosyal ortama girmeden, o ortamı önce sanal gerçeklik ile deneyimlemesini sağlıyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Can Yıldız, öğrenciyken otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan eğitim materyali Tolkido'nun ardından, yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Tolkido projesi ile 5 yılda binlerce özel çocuğun eğitim hayatına katkı sağlayan Yıldız, psikoloji bölümünden arkadaşlarının desteğiyle yaptığı ve o yıl Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Yarışması'nda iki birincilik kazanan özel eğitim ihtiyacı olan çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı mezuniyet projesini, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı desteğiyle ürüne dönüştürdü.