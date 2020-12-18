Ötenazi nedir? Ötenazi nasıl yapılır? Ötenazi yaptırmak günah mıdır?

Ötenazi, bir insanın ya da bazı durumlarda bir hayvanın hayatını, hayatlarının dayanılamayacak durumda olması sebebiyle (hastalık, yaşlılık ya da psikolojik durumlarda) acısız olarak ya da az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yöntemiyle, yüksek dozda ilaç enjekte ederek ya da kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırma işlemidir. Türkiye'de ve birçok dünya ülkesinde Ötenazi yasal olarak kabul edilmemektedir. Peki Ötenazi nasıl yapılır? Ötenazi etik midir ya da Ötenazi günah mıdır? İşte tüm soruların cevapları.

ÖTENAZİ NE DEMEK?

Ötenazi, Yunanca "??????? = thanatos" kelimesinden gelmektedir ve ölüm anlamına gelir. Ötenazi tıbbi bir işlemdir ve karar tamamen kişinin elindedir. Kişi hayatına daha fazla devam edemeyecek bir durumdaysa, acı çekiyorsa, hastaysa ya da öyle tercih ediyorsa kendi hayatına son vermek isteyebilir. Her insan doğumundan ölümüne kadar sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmek ister. Fakat her zaman hayat istenildiği gibi geçmez. Kişiye bu noktada hayatına son vermek ister ve acısız ya da çok az acı veren enjeksiyon yöntemiyle ötenazi uygulanabilir. Ayrıca makineye bağlı yaşayan bir kişinin kendi (ya da önceden verdiği)kararıyla da fişi çekilerek ötenazi uygulanabilir.

ÖTENAZİ NASIL YAPILIR?

Kişiye Ötenazi uygulanmadan önce bir terapi ve detaylı araştırma yapılır. Hasta kişinin ölümü kendisinin istediğini söyleyerek beyan etmesi ve bunun kendi hür kararı olması gerekmektedir. Ayrıca ötenazi isteyen hastalar ötenazi ve ölümün istemeyi sadece kendileri söylediklerinde gerçekleşebilmektedir. Ne kadar yakın da olsa, başkası, kişinin ölüm kararını veremez. Hastanın canını yakmadan ve kendisine uygun şekilde ötenazi işleminin nasıl uygulanacağı, ötenazi işleminin aşamaları, ötenazide kişinin neler yaşayacağı tüm detaylarıyla kişiye anlatılır. Bundan sonra kişi hala ötenazi yaptırmayı kabul ederse işlem başlar. Ötenazi, bir enjektör içinde bulunan özel ve oldukça güçlü bir karışımın vücuda enjekte edilmesiyle yapılır. Bu işlemin ardından hiçbir geri dönüş olmamaktadır. Hasta kişi ve yakınlarına bu işlem öncesinde en uygun şekilde anlatır ve resmi şekilde yazılır, imzalatılır. Ötenaziye başlarken kişi derin bir şekilde uyutulur. Ardından asıl ötenazi işlemi olan enjeksiyon gerçekleştirilir. Enjeksiyonun ardından kişinin nefesi hemen kesilir amakişi bu sırada derin bir uykuda olduğu için hiçbir şekilde hissetmez. Bu şekilde acısız bir şekilde ölmesi, hayattan ayrılması sağlanır.

ÖTENAZİ GÜNAH MIDIR?

Müslümanlıkta, insanı Allah yaratmıştır ve hayat ona Allah tarafından bahşedilmiştir. Yani "canı veren Allah'tır ve yalnızca o alır." Bu sebeple İslam'da kişinin kendi hayatı üzerinde karar verebilme hakkı yoktur, bu hak sadece Allah'ındır. Yani,İslam dininde intihar olduğu gibi ötanazi ve benzeri uygulamalar yasaktır, günahtır ve katil olarak görülür. Ayrıca, hayatın uzamasını sağlayacak her türlü uygulamanın yapılması da gereklidir ve bu tip uygulamaların, durum müsaitken uygulanmaması yani dolayısıyla bireyin ölüme terk edilmesi de yasaktır. İnsanın Allah'tan ölümü dilemesi de İslam'da hoş karşılanmayan bir davranıştır.