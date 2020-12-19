Artan vakalara rağmen otellerin yılbaşı programları tepki çekti! Canlı müzik bile var

Dünya koronavirüs etkisiyle yeni yıla girerken, otellerin içinde canlı müzik olan 4 günlük yılbaşı paketlerini duyurması tepki çekti. Otellerin yılbaşı kampanyasını sosyal medya hesabından paylaşan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı ile gazeteciler Barış Yarkadaş ve Candaş Tolga Işık, "Sağlıkçılara acıyın" tepkisini gösterdi.

Tüm dünyada yılbaşı kutlamaları bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde geçecek. Sağlık çalışanları salgının en başından itibaren canla başla salgının seyrini düşürmek için çalışırken otel ve online rezervasyon siteleri ise yılbaşı paketlerini duyurmaya başladı.

Uzmanlar salgın sürecinde kapalı mekanlarda virüsün artış hızına dikkat çekerken otellerin yılbaşı paketlerini duyurması tepkilere neden oldu. Yaşanan söz konusu bu duruma tepkisini dile getiren Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Hastanelerin yükü azalacak zannederken oteller 4 günlük yılbaşı paketlerini duyurmuş" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKÇILARA ACIYIN"

Gazeteci Barış Yarkadaş ise, "Perşembe gecesi @tv100'de isyan etmiş ve "Kültür Bakanı Ersoy, pandemiye rağmen otelinde yılbaşı partisi düzenleyecek" demiştim. Oteli aradım, saat 22.00'ye kadar canlı müzik de varmış! O halde milyonlarca insan neden kapanıyor eve? Bu nasıl salgın yönetimi? Sağlıkçılara acıyın!" dedi.

"SANIRIM VİRÜS 31 ARALIK'TA İZİNDE"

Yarkadaş paylaşımının devamında, "@tv100'deki yayında, sadece Bakan Ersoy'un değil, Bodrum, Bolu ve Sakarya'daki birçok otelin de 31 Aralık gecesi müzikli - eğlenceli programlar düzenleyeceğini belgesiyle göstermiştim. Sanırım virüs, 31 Aralık'ta izinde... Oteller turistler için özel bölümler bile hazırlamış!" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'YA ÇAĞRI YAPTI

Sağlık Bakanı Koca'ya çağrıda bulunan Yarkadaş, "Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca "Bu tür organizasyonlar olmamalı" diyor. Sayın Koca, siz bakansınız ve icra makamındasınız! Bünyenizde çalışan sağlık emekçileri için harekete geçin ve yılbaşı eğlencesi saçmalığına engel olun! Ya da her şeyi serbest bırakın; öleceksek ölelim!" şeklinde isyan etti.

"İSTANBUL'DAKİ BAZI OTELLER KAÇAK REZERVASYON ALMAYA BAŞLAMIŞLARLAR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık da yılbaşında düzenlenecek eğlence programlarına isyan ederek, "Bu yılbaşı hangi turizmcilere yasak hangilerine değil? Sıralı tam liste... Bu arada İstanbul'da bazı oteller/mekanlar kaçak rezervasyon almaya başlamışlar. Kontrol olursa yapay kar yağdırıcaklarmış, Nişantaşı'nda yılbaşında kayak keyfi" tepkisini gösterdi.