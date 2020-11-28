Otellerde yemek yasak mı? Otellerde kimlere yemek verilebilir? Otel koronavirüs genelgesi detayları burada!
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Otellerde yemek yasak mı? Otellerde kimlere yemek verilebilir? Otel koronavirüs genelgesi detayları burada!

28.11.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:02
Otellerde yemek yasak mı? Otellerde kimlere yemek verilebilir? Otel koronavirüs genelgesi detayları burada!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Konaklama Tesislerindeki Restoranlar" konulu genelge gönderdi. Peki, Otel koronavirüs genelgesi detayları burada! Otellerde yemek yasak mı? Otellerde kimlere yemek verilebilir?

İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi. Otellerde yemek yasak mı? Otellerde kimlere yemek verilebilir? Otel koronavirüs genelgesi detayları burada!

OTELLERDE YEMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Konaklama Tesislerindeki Restoranlar" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yemek hizmeti verebilecek. Bu işletmelerde 22.00'den sonra müzik yayını olmayacak ve dışarı paket servisi de yapılamayacak.

OTELLERDE KİMLERE YEMEK VERİLEBİLİR?

Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek.

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22'DEN SONRA MÜZİK YAYINI YAPILAMAYACAK

Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.

Genelgenin detayları şöyle;

• Yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek.

• Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyecek.

• Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacak.

• Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilecek.

• Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenecek.

• Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta yapılamayacak.

Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

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