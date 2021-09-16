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Otel odasında sevgilisi kalp krizi geçiren kadın kendini çatıdan aşağıya attı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
Otel odasında sevgilisi kalp krizi geçiren kadın kendini çatıdan aşağıya attı

İstanbul Pendik'te, kız arkadaşıyla bir otele giden 46 yaşındaki şahıs, "Kalbim sıkışıyor" dedikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sevgilisinin öldüğünü gören kadın ise otelin çatısına çıkarak aşağıya atladı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Pendik Doğu Mahallesi'nde bir otel odasında Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Abdülmecit Yılmaz ve kız arkadaşı Zöhre K. (38), otele giriş yaptı. Bir süre sonra Zöhre K., otel resepsiyonundaki görevliyi aradı ve sevgilisinin, "Kalbim sıkışıyor" dediğini söyleyerek görevliden yardım istedi. Otel çalışanları hemen yardıma koştu. Bir yandan da sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

ÇATIYA ÇIKIP AŞAĞIYA ATLADI

Sabah'ın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülmecit Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Yılmaz'ın öldüğünü duyan Zöhre K., odadan koşarak çatıya çıktı ve bir anda kendini boşluğa bıraktı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Oteldeki sağlık ekibi hemen Zöhre K.'nin düştüğü yere giderek müdahale etti. Hayatta olduğu belirlenen Zöhre K., hemen olay yerinde gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Öte yandan vücudunda darp, ateşli ya da kesici alet izi olmayan ve kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Abdülmecit Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Zöhre K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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