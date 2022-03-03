Otel çalışanı, 2 bin müşterinin özel görüntülerini kaydedip cinsel içerikli film sitelerine sattı

Abd'nin Teksas eyaletinde dünyaca ünlü bir otelde büyük bir skandal yaşandı. Otelde çalışan 54 yaşındaki Jay Allee'nin otelin odalarına gizli kamera koyduğu ve yaklaşık 2000 misafirin cinsel ilişki görüntülerini uygunsuz görüntülerin yer aldığı sitelerine sattığı ortaya çıktı.

2 BİN TANE İLİŞKİ VİDEOSU BULUNDU

Tepki çeken olay, bir misafirin güç adaptörüne benzeyen gizli kamerayı fark etmesiyle ifşa oldu. Misafir olayı anlayınca hemen polise şikayette bulundu. Gizli kameraları oteldeki odalara yerleştirdiği tespit edilen Allee'nin bilgisayar ve telefonunda misafirlere ait yaklaşık 2000 cinsel ilişki görüntüsü tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından tutuklanan Allee, 15 yıl hapis cezası yargılanacak. Avukatı, yaptığı açıklamada müvekkilinin masum olduğunu ve kötü bir niyetinin olmadığını söyledi.