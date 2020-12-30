ÖSYM SON DAKİKA! KPSS 2020/2 tercih kılavuzu AÇIKLANDI ! KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS tercih tarihleri için bekleyen yüz binlerce memur için bugün büyük gün geldi! KPSS-2020/2 tercih kılavuzu açıklandı! Kamu Kurum ve Kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının hemen ardından tercihler başladı! KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzu!

Beklenen gün geldi! Binlerce kişinin sorduğu KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı soruları bugün cevap buldu! KPSS 2020/1 tercih zamanında Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans alanlarında kadro alımları yapılmıştı. Yüz binlerin merak ettiği açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk açıklamasında KPSS 2020/2 tercihlerinin 30 Aralık 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu. KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! Kılavuzun yayımlanmasının ardından tercihler başladı!

ÖSYM KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU!

KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı! KPSS Ön Lisans puan hesaplaması yapanlar ya da her türlü işlemler için bekleyenler şimdi tercihlerini yapabilecekler!

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KPSS 2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,KPSS-2020/2 tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurdu. Buna göre KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bugün yayınlanacak. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemlerin başlaması bekleniliyor.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, KPSS-2020/2 yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortam üzerinden alındığını belirtti ve gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderileceğini de ekledi.

KPSS-2020/2 Kamu Personeli yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak. "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda tüm işlemler yürütülecek.