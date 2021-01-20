ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ne zmaan yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri nedir?
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ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ne zmaan yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri nedir?

20.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:27
ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ne zmaan yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların tarihleri açıklanırken KPSS 2021 tarihleri de belli oldu. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri nedir? KPSS nasıl gerçekleştirelecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların tarihleri açıklanırken KPSS 2021 tarihleri de belli oldu. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri nedir? KPSS nasıl gerçekleştirelecek? İşte detaylar haberimizde...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.

2021 KPSS SINAVI (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 01.08.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2021 KPSS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

28.05.2021/ 14.06.2021

2021 KPSS SINAVI GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

22.06.2021/ 23.06.2021 23:59

2021 KPSS SINAVI SONUÇ TARİHİ

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 16.09.2021 tarihinde açıklanacaktır.

ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ne zmaan yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri nedir?
KPSS Sınav Tarihleri

2021 KPSS SINAVI (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün 07.08.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2021 KPSS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

28.05.2021/ 14.06.2021

2021 KPSS SINAVI GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

22.06.2021/ 23.06.2021 23:59

2021 KPSS SINAVI SONUÇ TARİHİ

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 16.09.2021 tarihinde açıklanacaktır.

2021 KPSS SINAVI (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün 08.08.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2021 KPSS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

28.05.2021/ 14.06.2021

2021 KPSS SINAVI GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

22.06.2021/ 23.06.2021 23:59

2021 KPSS SINAVI SONUÇ TARİHİ

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 16.09.2021 tarihinde açıklanacaktır.

2021 KPSS SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15.08.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2021 KPSS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

28.05.2021/ 14.06.2021

2021 KPSS SINAVI GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

22.06.2021/ 23.06.2021 23:59

2021 KPSS SINAVI SONUÇ TARİHİ

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 16.09.2021 tarihinde açıklanacaktır.

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