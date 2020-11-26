ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre işlemleri! E-devlet şifresi ile ÖSYM'ye giriliyor mu?
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ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre işlemleri! E-devlet şifresi ile ÖSYM'ye giriliyor mu?

26.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:21
ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre işlemleri! E-devlet şifresi ile ÖSYM'ye giriliyor mu?

ÖSYM aday işlemelri sayfasında gerekli işlemelri yapmak içinm gerekli olan ÖSYM şifresi abzen unutuluyor. Peki, ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre işlemleri! E-devlet şifresi ile ÖSYM'ye giriliyor mu?ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? İŞte cevaplar...

KPSSS sonucu ve diğer ÖSYM işlemelri hakkında işlem yapmak için ÖSYMşifresi gerekiyor. Peki, ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim?ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre işlemleri! E-devlet şifresi ile ÖSYM'ye giriliyor mu?

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM'YE GİRİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

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e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM ŞİFRE ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

GÜVENLİK SORUSUNU UNUTANLAR NE YAPMALI?

Eğer ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifre işlemleri! E-devlet şifresi ile ÖSYM'ye giriliyor mu?

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