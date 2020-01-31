: ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

31.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:03

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Twitter hesabından takip edilen bir hesap, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı olayda, ÖSYM'nin Twitter hesabının +18 içerikler paylaşan bir başka hesabı takibe aldığı görüldü.

GÜNDEME GELİNCE TAKİBİ BIRAKTI

Toplam 8 hesabı takip eden ÖSYM "Ece ile ifşa videoları" isimli bir hesabı takip etti. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesi sonrasında ÖSYM'nin Twitter hesabı, ilgili hesabı takibi bıraktı. An itibariyle @OSYMbaskanligi isimli hesabın takip ettiği kişilere girildiği zaman söz konusu hesap görüntülenmiyor.

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