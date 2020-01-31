ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu
ÖSYM'nin Twitter hesabında +18 içeriklere sahip bir hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu. Kurum, olayın ortaya çıkmasının ardından hesabı takip etmeyi bıraktı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Twitter hesabından takip edilen bir hesap, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı olayda, ÖSYM'nin Twitter hesabının +18 içerikler paylaşan bir başka hesabı takibe aldığı görüldü.
GÜNDEME GELİNCE TAKİBİ BIRAKTI
Toplam 8 hesabı takip eden ÖSYM "Ece ile ifşa videoları" isimli bir hesabı takip etti. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesi sonrasında ÖSYM'nin Twitter hesabı, ilgili hesabı takibi bıraktı. An itibariyle @OSYMbaskanligi isimli hesabın takip ettiği kişilere girildiği zaman söz konusu hesap görüntülenmiyor.