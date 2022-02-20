ÖSYM Başkanı Aygün'den "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı sosyal medya paylaşımında, "7 yıl önce bugün Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken hain teröristlerin kalleş saldırısı sonucu şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu
kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Yerel