ÖSYM Başkanı Aygün'den "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" paylaşımı - Haberler
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ÖSYM Başkanı Aygün'den "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ÖSYM Başkanı Aygün'den

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı sosyal medya paylaşımında, "7 yıl önce bugün Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken hain teröristlerin kalleş saldırısı sonucu şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu

kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi, Şehit, Medya, Yerel, Haberler

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