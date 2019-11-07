Osmanlı Torun Ocaklarından şehit ailesine ziyaret

07.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:31

Osmanlı Torun Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesi ziyaret edildi.



Osmanlı Torun Ocakları Genel Başkanı Başdanışmanı ve Eskişehir İl Başkanı Neslihan Yuruksoy, Eskişehir İl Yönetimi Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesine Türk bayrağı kapamalı Kur'an-ı Kerim hediye edildi ve okundu. Ziyaretçiler, şehit ailesiyle uzun süre sohbette bulunurken şehidimizin hayatından konuşuldu, hatıralarını anıldı.



Başkan Neslihan Yuruksoy, yaptığı ziyaret hakkında şu bilgiler paylaştı;



"Ziyaret amacımız şehitlerimizi hiç bir zaman unutmadığımız ve hayatta olan yakınlarının da onların bize emaneti olduğunu herkese hatırlatmaktır. Aziz şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesiyle bir araya gelerek, ailemizin her zaman yanında olduğumuzu, kapımızın onlara daima açık olduğunu belirtmek isteriz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA