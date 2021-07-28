Osmanlı padişahı 3. Selim, vefatının 213. yılında anıldı

Kılıç ve ney ile özdeşleşen Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim, vefatının 213. yılında yad edildi.

Kılıç ve ney ile özdeşleşen Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim, vefatının 213. yılında yad edildi.

Osmanlı Devleti'nin 28. Padişahı olarak 1789 yılında tahta çıkan ve Kabakçı Mustafa İsyanı ile 1807'de çekilmek zorunda kalan 3. Selim'in türbesi, vefatının 213. yılında ziyaretçileri ağırladı.

Laleli Camisi yanındaki 3. Mustafa ve 3. Selim'in mezarlarının da bulunduğu türbeye gerçekleştirilen ziyaretlerde, Sultan 3. Selim için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ziyaret sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sultan 3. Selim'in Osmanlı tarihinin çok kritik döneminde tahta çıktığını, şehzadelik yıllarından itibaren devletin içinde bulunduğu durumu idrak ederek sorunlara çözüm aradığını söyledi.

Sultan 3. Selim'in tahtta kaldığı yıllarda önemli düzenlemelere imza attığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Nizam-ı Cedid olarak isimlendirdiğimiz dönem onun dönemidir. Sultan 3. Selim dönemi, Osmanlı tarihinde Kanuni Kadim'den Nizam-ı Cedid'e geçişin gerçekleştirildiği bir dönemdir. Özellikle 17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti'nin cephelerde uğramış olduğu mağlubiyetler karşısında 3. Selim, devletin tarihtekine benzer bir diriliş ve uyanışla kuvvetini tekrar kazanması için çalışmış; bu anlamda döneminin önde gelen ilim, siyaset ve devlet adamlarından raporlar alarak bunlar doğrultusunda özellikle askeri alanda çok köklü yeniliklere imza atmış bir isimdir.

Onun sanatkar kişiliği de herkesin malumudur. 3. Selim büyük bir bestekardır, Türk musikisinin önemli isimlerinden birisidir, beste de icra etmiş musikişinaslarından birisidir. Sanat ve edebiyat hayatı açısından da dönemin önemli gelişmelerine zemin hazırlamış, Dede Efendi, Şeyh Galip gibi büyük insanlarla, dönemin önde gelen sanat insanlarıyla, ulemasıyla iyi ilişkileri olmuş bir isimdir."

Coşkun Yılmaz, 3. Selim'in yapmak istediği iyi niyetli ve devletin kendisini toparlaması açısından zorunlu olan yenileşme hareketlerinin ve yeni düzenlemelerin Yeniçeri teşkilatı tarafından hoş karşılanmadığını ifade etti.

Padişah'ın hayata geçirdiği çalışmalara ve tahttan indirilmesi sürecine ilişkin bilgi veren Yılmaz, 3. Selim'in Mayıs 1807'de Kabakçı Mustafa İsyanı'yla tahttan indirildiği bilgisini verdi.

Yeniçerilerin başını çektiği darbeyle tahtan indirilen 3. Selim'in bir sene sonra Alemdar Mustafa Paşa'nın yaptığı girişimin istenildiği neticeyi vermemesi sonucu Topkapı Sarayı'ndaki odasında katledildiğini ifade eden Yılmaz, "Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre darbecilerle arasında bir çatışma çıktığı anlaşılıyor, vücudu yara bereler içerisinde ve 28 Temmuz 1808'de bundan 213 sene önce katledilmiştir. Sonrasında Sultan 2. Mahmud kurtularak tahta çıkmış ve bildiğiniz gibi Yeniçeri ocağını kaldırmış, idari hayatta köklü reformlar yapmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Devlet ve millet aşkıyla dolu olan, kurduğu çok iyi ekibiyle Osmanlı'nın sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Sultan 3. Selim'in hatırlanmasının önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bugün de bizim 3. Selim dönemini, yapmak istediklerini, niye yapamadıklarını, darbeyi, sonucunu, yansımalarını çok ciddi bir şekilde incelememiz, değerlendirmemiz ve ders çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani