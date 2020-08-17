Osmanlı Ocakları, çekiliş talihlilerine villa, araba ve telefon verdi - Osmanlı Ocakları, çekiliş talihlilerine villa, araba ve telefon verdi Osmanlı Ocakları'nın düzenlediği çekiliş ile talihliler hediyelerine kavuştu Osmanlı Ocakları Girişim Medya ve Murat Sakaoğlu tarafından düzenlenen çekiliş ile talihliler hediyelerine kavuştu.

- Osmanlı Ocakları, çekiliş talihlilerine villa, araba ve telefon verdi

Osmanlı Ocakları'nın düzenlediği çekiliş ile talihliler hediyelerine kavuştu

İSTANBUL - Osmanlı Ocakları Girişim Medya ve Murat Sakaoğlu tarafından düzenlenen çekiliş ile talihliler hediyelerine kavuştu. Çekilişte bir villa ile bir araba sahiplerini bulurken, birçok katılımcıya da akıllı telefon hediye edildi.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi üyeleri arasında yapılan çekiliş ile talihliler hediyelerine kavuştu. Osmanlı Ocakları Girişim Medya ile Osmanlı Ocakları Medya Danışmanı Murat Sakaoğlu tarafından düzenlenen ve finali Üsküdar'da yapılan çekilişte, yaklaşık bir milyon kişi arasından kazanan kişi otomobilin sahibi oldu. Samet Akgül, kazandığı arabanın anahtarını Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ile Osmanlı Ocakları Medya Danışmanı Murat Sakaoğlu'ndan aldı. Üsküdar'da düzenlenen organizasyonda talihli kişi arabasına kavuşurken, villayı kazanan kişi de canlı yayında yapılan çekiliş ile belli oldu. Ayrıca organizasyonda Murat Sakaoğlu, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'a plaket takdim etti.

Organizasyonda konuşma yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Osmanlı'yı hedef alanlara karşı şunu söylemek isteriz ki biz cumhuriyet düşmanı değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletini, bunun kurucusunu, onun ilkelerini tabii ki benimsiyoruz ama Osmanlı medeniyetinden de asla vazgeçmeyeceğiz. Şirketimizin de adı Osmanlı olacak, medeniyetimizin de adı olacak. Ama devletimiz cumhuriyettir cumhuriyet kalacak. Herkesin bunu böyle bilmesi gerekir bunu dip not olarak tutalım. Öte yandan Osmanlı Girişim Medya, Murat Sakaoğlu öncülüğünde sosyal medyada bir ilke imza attı. Bize geldiğinde, bize bir abi lazım, bize bir kurum lazım dediğinde biz Murat'ı dinledik. Murat kardeşimize inandık ve bugün görüyoruz ki o inancımız boşa çıkmadı. Çünkü cep telefonları, çünkü araç, çünkü villa çekilişi gerçekten öyle kolay bir organizasyon değil. Bunu herkes başaramayabilir herkes yapamayabilir. Murat Sakaoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyorum. Onun ekip arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bizim takipçilerimiz, Osmanlı Ocakları üyelerimizi de kutluyorum sabırla takip ettiler süreci, destek verdiler desteklediler. Yani burada bir oyun, bir bahis söz konusu değil arkadaşlar. Hediyeleri takdim ediyorum. Osmanlı Girişim Medya sosyal medya üzerindeki takipçilerine çekiliş hediyesi yapıyor. Çekiliş düzenliyor. ve bunu çekiliş üzerinden insanlara veriyor. Yani kendisinin hediyelerini insanlara verirken milli piyango onayına alarak yapıyor. İnşallah ben öyle ümit ediyorum ki bundan sonra milli piyangonun onayına gerek kalmayacak. Çünkü biz bunları hediye olarak veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyonda kısa bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Erkan Delibayır, "Otomobil, villa ve cep telefonu çekilişimizin talihlileri hafta hafta açıklanmaya devam ediyor. Bu hafta otomobili kazanan Samet Akgül kardeşimiz hediyesini almak üzere Eskişehir'den konuk olarak Osmanlı Girişim Medya, Osmanlı Ocakları ve Murat Sakaoğlu organizasyonundaki çekiliş hediyesin almak üzere İstanbul'da" diye konuştu.

Kaynak: İHA