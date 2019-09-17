17.09.2019 16:00

Osmanlı kenti Safranbolu'da "Ahilik Haftası" kutlandı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında mesleklerinin son temsilcileri zanaatlerini tanıttı.

İlk program Karabük Kent Meydanı Atatürk Anıtı'na Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen tarafından çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra saygı duruşu ve Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde devam eden program Tarihi Çarşı bölgesinde yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, ahiliğin kardeşlik, dost ve yiğit anlamına geldiğini belirtti.

Tümen, "Günümüz Cumhuriyet Türkiye'sinde toplumun ve rejimin teminatı sayılan Esnaf ve Sanatkarlarımız ile ilgili 1977 yılında çırak-kalfa ve ustalık kanunu, 1988 yılında ise Ahilik Kültürü ve haftası hukuki olarak kullanmaya başlanmıştır. Ahlak ve Sanatı pekiştiren Ahiliği içimizde özümsemek ve yaşamak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise ahiliğin Anadolu'nun İslamlaşmasından katkısı olan bir örgüt olduğunu ifade ederek, "Hem meslek edinmek adına bir araya gelen kişilerin kurduğu bir örgütlenme. Günümüzde Ahiliği devam ettiren odalarımız konfederasyonlarımız bu işi yürütmekte. Ancak geçmişimizde bu işi üstlenen ve kültürü ile devam ettiren esnaf kardeşlerimiz bu manada işlevler görmüştür. Günümüzdeki esnaf kardeşlerimiz de bu kültürle, ahlakla devam ettireceklerdir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ahilik kültürüne göre yılın ahisi Ali Başaran Yılın Kalfası Recep Sarıcı'ya şedini kuşatarak ustalığa terfi ettiğini ilan etti.

Ahilik Haftası pilavı ikramı ile program sona ererken, Karabük Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen tarafından esnaflara plaket verildi.

Ahilik Kültür Haftası etkinliğine; Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer,, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ahilik Kütür Haftası programında, demirci, kalaycı, yemenici, sayacı, saraç, ahşap işçiliği ve bakırcı gibi mesleklerin son temsilcileri mesleklerini tanıttı.

Kaynak: İHA