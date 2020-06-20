Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor

Osmanlı Devleti'nde ürettiği kılıçlarla askerlerin zaferden zafere koşmasını sağlayan Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi, günümüzde de kaliteden ödün vermeden ürettiği bıçak ve hediyelik kılıçlar ile sektörün öncüsü konumunda bulunuyor.

Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor
20.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:24

Osmanlı Devleti'nde ürettiği kılıçlarla askerlerin zaferden zafere koşmasını sağlayan Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi, günümüzde de kaliteden ödün vermeden ürettiği bıçak ve hediyelik kılıçlar ile sektörün öncüsü konumunda bulunuyor. Üretilen kılıçlar arasında en fazla rağbeti ise sapı koç ve geyik boynuzundan yapılan kılıçlar görüyor.

Serinhisar ilçesine bağlı 2 bin 628 nüfuslu Yatağan Mahallesi'nde yüzyıllardır demircilik sanatı devam ediyor. Selçuklular döneminde Oğuzların Anadolu'yu yurt edinmesiyle birlikte Türkmenlerden asıl adı Osman olan "Yatağan Baba", Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nin bulunduğu bölgeye yerleşti. Yatağan Baba demirci olduğundan dolayı hem yerleşim alanının adı hem de Yatağan kılıcının adının buradan geldiği biliniyor. Mahallede 11. ve 13. yüzyıllardan bu yana demircilik sanatı gelişerek, bıçak, çakı, tahra, balta ve makas gibi kesici aletlerin yapımı günümüzde de devam ediyor.

"Babamdan gördüğümüz kadarıyla devam ediyoruz"

Mahallede uzun yıllardır bıçak ve hediyelik kılıç imalatı yapan Mehmet Doğan, mesleği babasından öğrendiğini ve yılladır sürdürdüğünü ifade etti. Çakı, bıçak ve kılıç imalatı yaptıklarını söyleyen Doğan, "Oğlum da mesleği öğreniyor yanımda ve bu aralar okullar da tatil olunca hep yanımızda olacak artık, diğer zamanlarda da tatilde de yardım ediyordu. Oğlum da öğreniyor ve devam ettirecek Allah'ın izniyle. Kılıçtan kılıca fark oluyor. Mesela makastan veya kalın bir çelikten döverek yaptığımız bir kılıç bir hafta sürüyor. Ama paslanmaz çelik ve hazır çelik olursa, paslanmaz olarak gelen çeliklerde onun yapımı 1-2 gün sürüyor. Yapacak olduğumuz işe bağlı, üstündeki işleme bağlı, müşterinin isteğine bağlı oluyor. Müşteri gravür yani desen çalışması isteyebilir. Bazen sadece düz bir kılıç istiyor. Torunlara yadigar olarak istiyorlar, bazen üstü işlemeli kılıçlar da istiyorlar" dedi.

"Kılıçlar dünyanın her yerine gidiyor"

Doğan, ürettikleri her kılıcın kendine has bir özelliği olduğunu dile getirdi. Müşteriden gelen talebe göre kılıçların saplarının koç ve geyik boynuzundan yapıldığını belirten Doğan, şunları söyledi:

"Aksesuar olarak kullanılacak olan kılıç var veya bir de torunuma benim atalarımızdan görmüş olduğumuz kılıçlardan isterlerse onun yapımı çok uzun sürüyor. Bunun kabzaları değişik oluyor, icabında hazır fleks ya da pleksi gibi malzemelerden yaptığımız kılıçların sapları uğraştırmıyor ama bunu bir koç boynuzundan ya da bir geyik boynuzundan yaparsak o haliyle uğraştırıyor. Bunların hepsi zaman meselesi ve zamanla olan şeyler. Burada yapılan kılıçlar dünyanın her yerine gidiyor. Türkiye geneli ağırlıklı Almanya'dan gelen misafirler götürüyor ve dışarıdan istekler oluyor. İnternet olması sebebiyle herkes görüyor, Avrupa'dan da çok fazla takip eden var. Zamanı geliyor Avrupa'ya da bıçak, kılıç gönderiyoruz. Bu internet işi bizi iyi yerlere getirdi. Dizi ve filmlere de kılıç, bıçak gönderiyoruz."

"Herkesin evinin bahçesinde bıçak atölyesi var"

Doğan'ın oğlu Mustafa Gürbüz Doğan ise babasının mesleğini devam ettirmekte kararlı olduğunu kaydederek, mahallelerinde neredeyse her evin bahçesinde ya da yanında bir atölyeye rastlamanın mümkün olduğunu dile getirdi. Doğan, "Bu işi öğreneli bir yıl falan oldu ve bir yıldan bu yana yapıyorum. İlk kağıda bıçağın çizimini yapıyorum, şeklini çıkartıyorum ve demire çizerek her işlemini yaparak kendime bir bıçak yapabiliyorum. Bende ilk önce başka bir yerde çalışarak öğrendim, sonra babamın yanına geldim. Kendime yeni bir iş bularak yeni uğraşlar ile bir bıçak yapmaya çalışıyorum. Benim yaşımdaki çocuklar da başladı şu anda, herkesin evinin bahçesinde bıçak atölyesi var" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Haber
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Emre Kınay Hülya Avşar Kerimcan Durmaz
Spor Semih Özsoy Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Lgs Türk Galatasaray
Şu an buradasınız: Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 13:25:37. #1.15#
title