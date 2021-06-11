Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde

Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde oturan Hacı Dede Kuzucu (62), Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alınan kendisiyle aynı adı taşıyan Osmanlı askeri, dedesi Hacı Dede'nin yazıp, yıllar sonra Türk Kızılay'ınca teslim edilen mektubunu evinin salonuna astı.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde oturan Hacı Dede Kuzucu (62), Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alınan kendisiyle aynı adı taşıyan Osmanlı askeri, dedesi Hacı Dede'nin yazıp, yıllar sonra Türk Kızılay'ınca teslim edilen mektubunu evinin salonuna astı.

Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı döneminde esir düşen Osmanlı askerlerinin ailelerine yazdığı mektuplardan bazıları, savaş koşullarında sahiplerine ulaştırılamadı. O dönem adı Hilal-i Ahmer olan Türk Kızılay'ın arşivinde, sahiplerine ulaştırılamayan yaklaşık 30 bin mektup bulunuyor. Osmanlıca yazılmış mektuplar Türk Kızılay tarafından Türkçeye çevrilerek yakınlarına teslim ediliyor.

EVİNİN SALONUNA ASTI1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alınan Hacı Dede'nin mektubu da Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan tarafından, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan ve kendisiyle aynı adı taşıyan 6 çocuk sahibi Hacı Dede Kuzucu'ya teslim edildi. Kısmen işitme engelli olan Hacı Dede Kuzucu, çerçeveli şekilde kendisine teslim edilen dedesinin mektubunu, evinin salonuna astı. Mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Üç senedir esir bulunuyorum. Şimdiye değin memleketim canibinden hiçbir mektup alamadım. Bundan dolayı tahassul eden ahval-i müellimemi hiçbir suretle tarif edemem. Lütfen atideki adrese bil-müracaa pederim Süleyman Ağa'nın hayat ve mematından bir haber yetiştirmenizi kemal-i ehemmiyet suzişle istirham eylerim efendim."'ÇOK MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'Osmanlı askeri Hacı Dede'nin torunlarından Hacı Dede Kuzucu'nun kardeşi Murat Kuzucu (48), "Dedemiz bize bir hatıra, anısını bıraktığı için gerçekten de çok gururluyuz. Kızılay Genel Müdürlüğü'ne mektubu bize ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Dedemden, babamdan sonra inşallah biz de bu anıları, hatıraları götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Çok mutluyuz, gururluyuz" dedi.'EVİN MÜZE OLMASINI İSTİYORUZ'

Murat Kuzucu, kendi evlerinin hemen yanında dedelerinden kalan ev olduğunu ve orada eşyalarını hala sakladıklarını söyledi. O evin müze olmasını istediklerini anlatan Kuzucu, "Kızılay'ımızın desteği, Valiliğin destekleri, Kaymakamlığın destekleriyle inşallah daha bir güzel bir şey olmasını istiyoruz. Hatıralarını, anılarını yaşatmak istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar torunları olarak bizden sonraki kuşaklara da götürmeye çalışacağız" diye konuştu.


Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde
Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde
Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde
Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde
Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde
Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Muharrem İnce İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmanlı askerinin mektubu, torununun evinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 17:36:12. #1.15#

title