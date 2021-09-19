Osmanlı arşivlerinde Halep'e ilişkin belgeler Azez'de sergilenecek - Haberler
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Osmanlı arşivlerinde Halep'e ilişkin belgeler Azez'de sergilenecek

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Kültür Sanat
Osmanlı arşivlerinde Halep'e ilişkin belgeler Azez'de sergilenecek

Osmanlı arşivlerinde bulunan Halep'e ilişkin belgeler, Azez Yunus Emre Enstitüsünde beğeniye sunulacak.

Osmanlı arşivlerinde bulunan Halep'e ilişkin belgeler, Azez Yunus Emre Enstitüsünde beğeniye sunulacak.

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Halep'in 400 yıllık Osmanlı dönemini anlatan "Hatırladıkça Biz Oluruz/ Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat" sergisi, 22 Eylül'de açılacak.

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinden derlenen arşiv kayıtlarının yer alacağı sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Osmanlı'nın yönetim anlayışının toplumda ve bölgede memnuniyetle karşılandığının kayıtlarda görüldüğünü kaydetti.

Ünal, kayıtlarda bölgedeki Rum Katolik metropolitinin verdiği vaazın da bu memnuniyeti kanıtlar nitelikte olduğunu belirterek, "Osmanlı yönetim anlayışına dair vereceğimiz onlarca örnekten en dikkat çekenlerinden birisi, 1895 yılında Rum Katolik metropoliti tarafından verilmiş olan bir vaazdır. Metropolit vaazında bölgede sultanın hilafeti yıllarında huzurun, barışın hakim olduğunu, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, Osmanlı adaletinin bölgede tecelli ettiğini ve bir anlaşmazlık çıktığı zaman da bunun anında çözülebildiğini açıkça ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

YEE Başkanı Şeref Ateş ise Halep'in kadim bir şehir olduğuna işaret ederek, kentteki Osmanlı dönemi yaşamına ilişkin örneklerin sergide paylaşılacağını bildirdi.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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