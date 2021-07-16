Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
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Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, bir serada çalışma yapılırken spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, yaklaşık 15 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

OSMANİYE'de, bir serada çalışma yapılırken spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, yaklaşık 15 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Merkeze bağlı Akyar köyünde Osmaniye Devlet Hastanesi ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan 3 söndürme helikopteri ile karadan ise 12 itfaiye aracı, 8 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 3 dozer, 2 kepçe, 2 TOMA, 70 yangın söndürme işçisi, 45 tırmık ekibi, 10 teknik eleman ve yaklaşık 250 gönüllü vatandaş ile müdahale edildi. Alevler, Doktor Sitesi'ne yaklaşınca, tedbir amaçlı binalar boşaltıldı. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın gece boyunca süren çalışmayla tamamen söndürüldü. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir süre daha tedbir amaçlı bölgede bekletilirken, yangında 15 hektar kızılçam örtülü alanın zarar gördüğü kaydedildi.

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ SERBEST

Öte yandan serada çalışırken yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinde ormanlık alana yakın bölgede sera söküm çalışması yaptıklarını, demir profilleri spiral makinesiyle keserken çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu söyledi. Gözaltına alınan işçiler, emniyetteki sorgularının arından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Osmaniye'deki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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