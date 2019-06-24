Osmaniye'de genç çiftçilere 374 koyun dağıtıldı

Osmaniye'de, Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamında 11 genç çiftçiye daha 34'er adet olmak üzere toplam 374 koyun dağıtıldı.

Belediye Mezbahanesi'ndeki küçükbaş hayvan dağıtım programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve genç çiftçiler dağıtıldı.

188 GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİNE DESTEK

2018 yılı hayvancılık projesi desteklerinin, yapılan küçükbaş hayvan dağıtımı ile sona erdiğini, ancak çiftçilere desteklerin süreceğini belirten İbrahim Sağlam, Bilindiği üzere 2016 yılı içerisinde 158 çiftçimize, 2017 yılı içerisinde toplam 182 çiftçimize ve 2018 yılı içerisinde de toplam 188 çiftçimizi, genç çiftçi projemizden faydalandırıyoruz.Yıl içerisinde genç çiftçi projeleri için toplam 1100 kişi müracaat etmişti. Yapılan puanlama sistemi ile 188 kişinin hak edişi oldu. Bunun 176'sı hayvancılıkla, 12 tanesi ise bitkisel üretimle ilgili projelerimizdi. Bugün burada son 11 tane çiftçimize 374 tane küçükbaş hayvanın dağıtımını yapıyoruz. Toplamda 108 çiftçimize büyükbaş, 48 çiftçimize küçükbaşta destek veriyoruz. dedi.

2016'DA ALINAN KOYUNLARIN SAYISI 100 OLDU

Toplam üç yıl içerisinde 529 çiftçiye 15 milyon 870 bin lira destek sağlandığını aktaran Sağlam, Geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğumuz genç çiftçilerimize baktığımızda 2016 ve 2017'de kişi başı 40 tane küçük baş hayvan vermiştik. Bunları üç yıldır takip ettiğimiz için 2016'da verdiğimiz 40 koyunun şu anda 100 tane olduğunu gördük. Çiftçilerimiz bunu benimsedi ve işletmelerindeki hayvanları 2'ye 3'e katlayarak çoğalttılar. Bu projemiz devam edecektir. Bugün bu hayvanların da dağıtımının tamamlanmasıyla 2018 yılı genç çiftçi projelerinin tamamını gerçekleştirmiş oluyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun diliyorum. diye konuştu.

'DEVLETİMİZ ÇİFTÇİMİZİN YANINDA'

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Genç çiftçilerimize küçükbaş hayvanlarının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunlarla birlikte daha büyük projelerle devam ettirme niyetimiz var. Genç çiftçilerimiz alacakları bu koyunları çoğaltarak inşallah daha büyük üretim yapma şansları olacak. Devletimiz bilindiği gibi her zaman çiftçimizin yanında. Bu nokta da ilimizde genç çiftçilerimize hem hayvancılık hem tarımsal üretim ve arıcılık noktasında değişik desteklerimiz oldu. Toplamda, 48 ailemize 34'er adet olmak üzere koyun desteği veriyoruz.Bugün bunun son kısmının dağıtımını yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. dedi. Daha sonra hak edişleri bulunan 11 genç çiftçiye, 34'er adet koyun dağıtımı yapıldı.

Kaynak: DHA