Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı
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Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı

Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kadirli ilçesinde merkeze bağlı köylerden Dereobası ve Karacalar sınırı arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki söndürme çalışmalarını inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Yangının elektrik tellerinin çarpışması sonucu çıkan kıvılcımdan kaynaklandığının görgü tanıkları var." diye konuştu.

Osmaniye'de Kadirli ilçesinin ardından merkeze bağlı köylerden Dereobası ve Karacalar sınırı arasındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter ve uçak ile karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla, helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.

Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı

BAZI EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadirli ilçesindeki Karatepe köyü ve Aslantaş Barajı civarına kadar yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları, karadan müdahaleyle sürüyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı

ELEKTRİK TELLERİNİN ÇARPIŞMASI İHTİMALİ

Vali Erdinç Yılmaz, Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki söndürme çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Karatepe kara yolu Babaoğlan mevkisinde gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, merkeze bağlı Dereobası bölgesindeki orman yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah orası kısa süre sonra kontrol altına alınacak. Kazmaca köyü civarındaki yangınımız devam ediyor. Diğer taraftaki yangın söndürüldüğünde oradaki bütün yangın söndürme araçlarını, helikopterleri bu alana yönlendireceğiz. İnşallah burayı da kontrol altına alacağız. Bu bölgedeki, Aslantaş Barajı civarındaki yangının elektrik tellerinin çarpışması sonucu çıkan kıvılcımdan kaynaklandığının görgü tanıkları var. O yönde bilgimiz var. Doğru olma ihtimalinin de yüksek. Dereobası bölgesindeki araştırmalarımız ise devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
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