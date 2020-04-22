Osmaniye'de 23 Nisan, evlerin balkonlarında kutlanıyor OSMANİYE'de, koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarından kutluyor.

OSMANİYE'de, koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarından kutluyor.

Toprakkale ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Karaboyun Apartmanı sakinleri, kutlama etkinliği düzenledi. Dairelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşların bir çoğu üzerlerinde Atatürk baskılı tişörtleri giydi. Şiirlerin okunduğu programda, bir çocuk da işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

'23 Nisan'ın 100. Yılı Kutlu Olsun' ve 'Evde Kal Türkiye'm' afişleri de hazırlayıp apartmanlarına asan vatandaşlar, şehitle saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. Programın hazırlamasında büyük katkıları olan öğrenci velisi Elife Eser, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle çocuklarımız 23 Nisan'ı kutlayamayacaklardı. Bu yüzden çok üzülüyorlardı. Özellikle 1. sınıf öğrencilerimiz sınıflarımızı süsleyemeyeceğiz diye üzülmüşlerdi. Süslemeleri çocuklarımız yaptı. Kendileri şiirler yazdı. Biz de apartman sakinleri olarak kendimizce bir kutlama programı hazırladık" dedi.

Kaynak: DHA