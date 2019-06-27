OSMANİYE CAMİDE, UYGULAMALI İLK YARDIM EĞİTİMİ

Osmaniye'de yaz kursları kapsamında camilerde din eğitimi alan öğrencilere, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATT DER) Osmaniye Şube Başkanı İlyas Yıldır ve beraberindeki ekip tarafından Zafer Camii'nde düzenlenen eğitim seminerinde çocuklara, temel yaşam desteği ve solunum yolu tıkanıklıkları hakkında ayrıntılı sunum yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu bilinçlendirme projesi kapsamında düzenlenen seminerde öğrencilere, nabzı durmuş bir yaralıya il yardım olarak uygulanan kalp masajı ve suni teneffüs, maket insan üzerinde uygulamalı olarak öğretildi.

Osmaniye İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sabri Erdoğan, camilerin çocukları çok özlediğini ve yaz kursları başlamasıyla birlikte bu özlemin sevinç ve neşeye dönüştüğünü belirterek, Sizlerinde çok neşeli olduğu gözlerinizden okunuyor. İnşallah camilerimizde hocalarımızı en güzel şekilde dinleyip, dini bilgilenirimizi tazeleyerek cami ile buluşarak en güzel şekilde değerlendireceğinizi umuyorum.Günlük hayatta ihtiyacımız olacak ilk yardım konusunda 112 Acil Servis ekibimiz sizleri bilgilendirecekler. Umarım hayırlı ve faydalı eğitim olur. Hepinize başarılar diliyorum dedi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATT DER) Osmaniye İl Başkanı İlyas Yıldır ise Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu sosyal etkinliklere,sağlık eğitimi ile destek olduklarını belirterek, Yaz kuran kursundaki çocuklarımıza ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verdik. Temel yaşam desteği ve tıkanmalarda müdahale eğitimini uygulamalı olarak gösterdik. Eğitimimiz sırasında 112 acil servis gelene kadar hastaya neler yapmaları ve sağlık görevlilerine nasıl bilgi verilmesi gerektiği noktasında anlatımlarımız oldu. Bir insanın kurtulması, bizler için çok önemlidir. İnşallah herkes eğitimden faydalı bir şekilde ayrılmıştır diye konuştu.

Zafer Camii İmam Hatibi Adem Yıldır ise yaz Kur'an Kursları kapsamında 150 öğrencinin eğitim aldığını, sosyal etkinliklerin ilerleyen günlerde farklı konularda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA