OSMANİYE Bahçe-Nurdağı Hızlı Demiryolu Projesi'nde 'ışık göründü'
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OSMANİYE Bahçe-Nurdağı Hızlı Demiryolu Projesi'nde 'ışık göründü'

Bahçe-Nurdağı Hızlı Demiryolu Projesi'nde 'ışık göründü'ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yük trenlerinin seyir sürelerini 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir sürelerini ise 60 dakikadan 10 dakikaya indirecek Bahçe-Nurdağı hızlı demiryolu projesinde, tünelin ilk ışığı göründü.

30.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:07

Bahçe-Nurdağı Hızlı Demiryolu Projesi'nde 'ışık göründü'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yük trenlerinin seyir sürelerini 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir sürelerini ise 60 dakikadan 10 dakikaya indirecek Bahçe-Nurdağı hızlı demiryolu projesinde, tünelin ilk ışığı göründü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Osmaniye'nin Bahçe ve Gaziantep'in Nurdağı ilçeleri arasında bulunan Gavurdağı'nda sürdürülen hızlı demiryolu projesi çalışmaları devam ediyor. Geliş ve gidiş istikametinde iki tünelin tamamlanmasıyla Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa Varyantı) hattı 32 kilometreden 17 kilometreye düşecek. Tren hattı hizmete girince yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin ise 60 dakikadan 10 dakikaya kadar düşecek. Bu sayede zaman ve enerji tasarrufu sağlanacak. Trenlerin çekiş hızları da 2 kat artacak. Toplam uzunlukları 20 kilometre olan tünellerin, 9.5 kilometrelik etabında geçen günlerde güçlü makinelerle yapılan delme işlemleri tamamlandı ve ilk ışık görüldü. Diğer 9.5 kilometrelik tünelde ise 2 kilometre ilerleme sağlandı.

Proje kapsamında 16 adet köprü, 84 adet menfez ve 7 adet altüst geçit yapıları bulunuyor. Altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon yapım işleri TCDD Genel Müdürlüğü'nce devam ediyor.

OSMANİYE Bahçe-Nurdağı Hızlı Demiryolu Projesi'nde 'ışık göründü'

Kaynak: DHA

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