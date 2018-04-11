İstifa Eden Rektör: Cenaze Törenindeki Olayları Kınıyorum
İstifa eden Rektör Hasan Gönen, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verip cenazede yaşanan olayları kınadığını söyledi.
ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplanısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi. - Eskişehir