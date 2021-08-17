Osmangazi Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı
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Osmangazi Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

Osmangazi Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediyesi, Osmangazi Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı.

Şehitkamil Belediyesi, Osmangazi Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

"Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum"

Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Osmangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Özaslan, "Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle olduğu için yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmıştı. Daha sonra mahallemizde açılan yolların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte belediyemiz tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Osmangazi Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı
Osmangazi Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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