Osmangazi'de ramazan sohbetleri
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Osmangazi'de ramazan sohbetleri

Osmangazi'de ramazan sohbetleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği, 'Osmangazi'de Ramazan Sohbetleri' programının son konuğu İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Eğitimci Cemil Kılıç oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği, 'Osmangazi'de Ramazan Sohbetleri' programının son konuğu İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Eğitimci Cemil Kılıç oldu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programda Cemil Kılıç, 11 ayın sultanının müstesna bir ay olduğunu söyledi. Kılıç, "Ramazan ayının kendine göre özellikleri, güzellikleri ve nitelikleri vardır. En önemlisi ise yüce kitabımızın bu ayda indirilmesidir. Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği, bu sebeple Müslümanların Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür etmesi gerektiği bir aydır. Lütfen, zihnimizi hiçbir şekilde meşgul etmeden kendimizi ramazan ayının ve orucun faziletlerine bırakalım" dedi.

Orucun bir irade eğitimi olduğunu ve insanlara güzel alışkanlıklar kazandırdığını belirten Cemil Kılıç, "Oruç, bir sabır egzersizidir. Kişi, oruç sayesinde metanet kazanır ve sabrı olan Allah'ın katına yükselebilir. Sabır, iki yönlü tarafı olan bir erdemdir. Bir yönüyle hayatın yaşamış olduğumuz acı ve ıstırapları karşısında tahammül göstermektir. Diğer yönüyle ise hedefimize ulaşabilmek için dirençli olmaktır. Oruç tutan bir Müslümanda bu ikisi de gerçekleşmektedir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de sabreden kulların Allah ile beraber olduğunu haber vermiştir" diye konuştu.

Program sonunda Kılıç, korona virüs salgını ile mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diledi. Ayrıca tüm vatandaşların Ramazan-ı Şerifini kutlayarak, kendisini ağırladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi'de ramazan sohbetleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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