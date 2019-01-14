Osmangazi'de Genç Star Heyecanı Sona Erdi

Birbirinden yetenekli gençlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde gençlerin önünü açmak ve sesini duyurmak isteyen genç yeteneklere destek olmak amacıyla bu yıl 11'ncisi düzenlenen Genç Star Liseler Arası Müzik Yarışması, muhteşem bir final gecesine sahne oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Mert Ruscuklu'nun yaptığı yarışmanın finalinde 32 okul, 4 farklı kategoride birincilik için mücadele etti. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Pop Müziği dallarında sahneye çıkan liseli gençler, müzik alanında tüm yeteneklerini ortaya koyarken, gerek seslendirdikleri eserler, gerekse kullandıkları enstrümanlarla jüri ve izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

DÜNDAR: "GENÇ MÜZİSYENLER İÇİN FIRSAT"

Yarışmanın final gecesine katılarak gençlere destek olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için birçok hizmet ve yatırımlarda bulunuyoruz. Eğitimi önemseyerek, ciddi katkılar sağlıyoruz. Fiziki olarak binalara desteğimiz ile birlikte bu binaların içerisinin daha aktif hale gelmesi için çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bursa sınırlarını aşan uluslararası nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Liseler Arası Müzik Yarışmamız da geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonlarımızdan. Bu yarışmada derece alan gençlerimiz, iki yıl arka arkaya İtalya'da dünya birincisi oldular. Büyük mutluluk duyarak ilerlediğimiz bu yolda gençlerimizin önünü açacak bu fırsatları vermeye devam edeceğiz. Çünkü bizler, her yönüyle yetişmiş, gelişmiş ve geleceğe güvenle bakabileceğimiz bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Dündar, jüri üyeleri Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. İsmail Göğüş, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Varlı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Dilek Türkan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Mert Kocaeli ve Youtube Türkiye Müzik Koordinatörü İrsel Çivit'e de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yarışmanın birincilerini seçmekte oldukça zorlanan jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirme sonucunda 11 okulun yarıştığı Türk Halk Müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde 6 Nisan Anadolu Lisesi, en iyi orkestra kategorisinde ise Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti. Bunun yanı sıra 6 okulun yarıştığı Türk Sanat Müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde de Orhangazi Anadolu Lisesi birinciliğe layık görüldü.

POP MÜZİK DALINDA İKİ BİRİNCİLİK

Büyük çekişmeye sahne olan Pop Müzik dalında 14 okul yarışırken, en iyi erkek solist kategorisinde birinciliği Özlüce Anadolu Lisesi elde etti. Aynı zamanda en iyi kız solist kategorisinde Özel Tan Anadolu Lisesi ile 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi birinciliği paylaşırken, en iyi orkestra kategorisinde aynı puanı alan Özel Tan Anadolu Lisesi ve Bursa Anadolu Kız Lisesi birinci oldu.

Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik dallarında 8 okulun boy gösterdiği solo enstrüman kategorisinde de gitar performansı ile 6 Nisan Anadolu Lisesi birincilik başarısını elde etti.

Kaynak: Bültenler