Osmangazi Belediyesi Rüzgar Gibi Esti

Osmangazi Belediyespor Motor Sporları Kulübü sporcuları, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayağında elde ettikleri derecelerle şampiyonaya damga vurdu.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, geçtiğimiz 1-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir Ülkü pistinde gerçekleştirildi. Aşırı sıcaklara rağmen büyük bir heyecana sahne olan yarışlarda 64 sporcu 1000 ve 600 cc de dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. İddialı pilotların nefes kesen çekişmelerine sahne olan yarışta Osmangazi Belediyesi Motor Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarıyla yarışlara damga vurdu.



Yarışlara 12 sporcuyla katılan Osmangazi Belediyesi Motor Sporları Kulübü sporcularından Kenan Sabun 1000 cc C grubunda birinci oldu. 1000 cc B grubunda yarışan Harun Akgün şampiyon, Ömer Önal ise ikinci olurken, 1000 cc A grubunda yarışan Fatih Ahi ise mücadeleyi üçüncü olarak tamamladı. 600 cc kategorisinde yarışan Osmangazili sporculardan İbrahim Yıldız A grubunda, Samet Sönmez ise B grubunda birincilik elde etti. Bu sonuçlara göre 2 farklı kategoride 6 grupta gerçekleştirilen Türkiye Pist Şampiyonası'na katılan Osmangazi Belediyesi Motor Sporları Takımı, katıldıkları tüm gruplarda ilk sıraları elde etti.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, elde ettikleri başarından dolayı sporcuları kutladı. İzmir'de çok başarılı sonuçlar elde eden Osmangazi Belediyespor Motor Sporları Takımı Sorumlusu Fatih Şenhisar da "Şu anda Türkiye Pist Şampiyonası'nda lideriz. 12 sporcuyla katıldığımız İzmir'de 5 arkadaşımız birinci, bir arkadaşımız da üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Sırada Yunanistan var. Önümüzdeki hafta sonu Yunanistan'ın Serez pistinde düzenlenecek olan Doğu Avrupa Pist Şampiyonası'nda Türkiye adına yalnızca Osmangazi Motor Sporları Kulübü olarak bizler yarışacağız. İnşallah oradan da başarılarla döneneceğiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a, bize verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA