Osmaneli ve Pazaryeri'nde dezenfekte çalışmaları
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Osmaneli ve Pazaryeri'nde dezenfekte çalışmaları

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama yapıldı.

19.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:39
Osmaneli ve Pazaryeri'nde dezenfekte çalışmaları

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama yapıldı.

Osmaneli Belediyesi tarafından vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmesi için ilçe genelinde yolcu taşıyan minibüslerde hastalık yapıcı mikrop ve virüslerin yok edilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından günlük ortalama 50 toplu taşıma aracı dezenfekte ediliyor.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, okullardaki çalışmaları tamamlayarak cami ve servis araçlarına başladıklarını aktardı.

Pazaryeri

Pazaryeri Belediyesi ekiplerince ilçedeki kamu hizmet binaları ile ibadethane ve bankamatiklerde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Özel oluşturulan ekipler, camiler, yolcu otobüsleri, taksiler, öğrenci yurtları, kütüphaneler ile bankamatikler gibi pek çok noktada virüslere karşı dezenfeksiyon sağlıyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren çalışmaları sıklıkla sürdürdüklerini belirtti.

İlçedeki her yeri özenle dezenfekte ettiklerini bildiren Tekin, şöyle konuştu:

"Asfaltları arozöz ile klorlu suyla yıkıyoruz, diğer yandan bitkisel dezenfektan ile tüm ibadethaneleri, öğrenci yurtlarını, yolcu otobüsleri ve taksileri, resmi daireleri, ve toplumun en çok yararlandığı her yeri ilaçlıyoruz. Bu çalışmalarımıza koronavirüs tehlikesi ortadan kalkana kadar periyodik aralıklarla devam edeceğiz. İnşallah Sağlık Bakanlığımızın aldığı koruyucu tedbirlere uyduğumuz takdirde ülke ve millet olarak bu işin üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA

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Manşet

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