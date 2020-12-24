İşletme sahibinin sahip çıktığı yaralı şahin tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İşletme sahibinin sahip çıktığı yaralı şahin tedavi altına alındı

24.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:49
İşletme sahibinin sahip çıktığı yaralı şahin tedavi altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı hale bulunan şahin, teslim edildiği Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı hale bulunan şahin, teslim edildiği Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Bilecik - Sakarya karayolunda bulunan bir tesiste işletmecilik yapan Furkan Kuzu, yol kenarında yaralı vaziyette bir şahin gördü. Şahini bulunduğu yerden alan Kuzu, Osmaneli Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Yaralı kuşu teslim alan Belediye Veterineri Bahadır Kaya, tedavi altına alınan şahinin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağını bildirirken, duyarlı davranışından dolayı tesis sahibi Furkan Kuzu'ya teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Arda Turan Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşletme sahibinin sahip çıktığı yaralı şahin tedavi altına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:49:39. #1.15#
title