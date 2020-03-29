Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünden korona virüs denetimi
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Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünden korona virüs denetimi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarından korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

29.03.2020 00:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:31
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünden korona virüs denetimi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarından korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehrin farklı giriş ve çıkış noktalarında denetim ve kontroller sıklaştırıldı. İlçeye giriş yapan araçlar durdurulurken, sürücü ve araç içindeki vatandaşların yaşları kontrol edildi. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sürücüleri ve yanlarındaki yolculara 65 yaş ve üstü vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarıda bulunarak dışarıya çıkan vatandaşların ise maske takmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Polis ekipleri ayrıca İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından polis ekipleri ilçede denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, şehir içi ve şehirler arası hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim ve bilgilendirme yaparken, şoförlere ise araç kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu almamaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan yapılan denetimleri yerinde inceledi. Kontrol noktalarından geçen vatandaşlar ise uygulamanın yerinde olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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