Lavanta dikimi ve karavan turizmi için çalışmalara başlandı
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Lavanta dikimi ve karavan turizmi için çalışmalara başlandı

02.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:42
Lavanta dikimi ve karavan turizmi için çalışmalara başlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı, Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı bir proje kapsamında lavanta dikimi ve karavan turizmi için çalışmalar başlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı, Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı bir proje kapsamında lavanta dikimi ve karavan turizmi için çalışmalar başlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Lavanta Fideleri Projesi" kapsamında 7 bin 500 metrekarelik bir alana 5 bin adet lavanta dikeceklerini belirtti. Şahin, "Lavanta fidelerinin Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından temin ediliyor. Dikim alanı ise belediyemizce hazırlanarak, 15 gün içinde lavantalar toprakla buluşturulmuş olacak. Türkiye Karavan Federasyonu tarafından da desteklenen Karavan Parkı'nda bu alanın yanına yapılmaya başlandı. Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimizin devamında yapılan karavan kamp alanı Sakarya Nehri kıyısında, lavanta bahçesi ile birlikte çok tercih edilen bir alan olacak. Karavan kamp alanının İstanbul - Eskişehir - Antalya güzergahında olması ve şifalı içmeler tesisimiz ve de lavanta bahçelerimizin yanında yer alması turizm açısından ilçemize ve ilimize büyük katkı sağlayacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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