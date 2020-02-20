Osmaneli'de anaokulu öğrencilerinden emniyet müdürlüğüne ziyaret

20.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:43

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Balaban Anaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret etti.



Öğretmenleri ile Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne gelen minik öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ile sohbet etti.

Polis teşkilatı hakkında öğrencilere bilgiler veren Özgan, daha sonra müdürlük bünyesindeki birimleri tanıttı.

Özgan, ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.

Anaokulu öğretmenlerine teşekkür eden Özgan, şöyle konuştu:

"Özellikle öğrencilerimiz gerçekleştirdiği ziyaretler bizleri daha fazla mutlu ediyor. Yarının büyükleri olan bu öğrencilerimizin polislere yönelik yüreklerindeki anlam dolu sevgi, bizlere daha fazla güç veriyor. Huzurun ve güvenliğin simgesi olan polis teşkilatımıza olan güvenleri, bize daha fazla güç veriyor. Öğrencilerimize yaptıkları ziyaretlerden ötürü teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: AA