Osmaneli Belediyesi Yayınları' Adıyla İlk Kitap Yayımlandı
Osmaneli Belediyesi Yayınları tarafından farklı üniversitelerde bulunan 14 akademisyen tarafından hazırlanan kitap yayımlandı.
Osmaneli Belediyesi Yayınları tarafından farklı üniversitelerde bulunan 14 akademisyen tarafından hazırlanan kitap yayımlandı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden 14 akademisyenin hazırladığı, editörlüğünü Prof. Dr. Ayşen Akpınar ve Doç. Dr. Gül Aslı Aksu'nun yaptığı kitap yayınlandı. İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından "Osmaneli Belediyesi Yayını" olarak basılan kitap Osmaneli Belediyesi'ne teslim edildi. Duayen Fotoğraf Sanatçısı Ersin Alok tarafından çekilen birçok fotoğrafın da yer aldığı kitap Osmaneli Belediyesi'nin ilk yayını olarak yayımlandı. 392 sayfadan oluşan kitap Osmaneli ilçesinin tarihini, kültürünü, konumunu, gelecek planlarını, doğa ve bitki örtüsünü kısaca her alanda ilçenin bilimsel gerçeklerini ortaya çıkarıyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Osmaneli Belediyemizin tescilli yayınları artık düzenli bir şekilde hizmete girecek. En kısa zamanda aylık dergi, haftalık gazeteyi ilk etapta yayına sokacağız. Bağımsız, bilimsel, değerli üniversite hocalarımızın konularında aydınlatıcı yazıları bu dergi ve gazetede yer alacak. Osmaneli Belediyesi yayıncılık alanında da kendi tanıtımını, Osmaneli ilçesinin doğal, kültürel varlıklarını, eserlerini bağımsız bir şekilde tanıtacak. Osmaneli Belediyemizin resmi ilk yayını "Gelişim Sürecinde Osmaneli" kitabımız ilçemize ve yayın hayatımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - BİLECİK