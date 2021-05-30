Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı

Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Osmancık ilçesinde tekstil ürünü taşıyan tırın dorsesi alev alev yandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde tekstil ürünü taşıyan tırın dorsesi alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı olurken tekstil ürünleri kullanılmaz hale geldi.

Olay, D-100 karayolu üzerindeki Dereboğazı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Çorlu'ya tekstil ürünü taşıyan Sulhan Engin yönetimindeki 05 DS 040 plakalı tırın kasa kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumun fark edilmesi üzerine uyarılan şoför tırı yol kenarına çekti. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından itfaiye ekipleri köpüklü su ile yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme sırasında yola dağılan tekstil ürünlerini karayolları ekipleri topladı. Olayda her hangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta bulunan tekstil ürünlerinin tamamı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - ÇORUM

Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı
Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı
Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı
Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı
Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı
Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Arda Turan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmancık'ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 20:28:01. #1.13#

title