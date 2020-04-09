Osmancık'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Osmancık'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haberler
Fahrettin Koca, Koronavirüs, Osmancık, Çorum, Güncel

Osmancık'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.

09.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:09
Osmancık'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan alkışlı destek, devam ediyor. Etkinlik kapsamında Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Kadir Eskiadam ile meclis üyeleri ve belediye personeli, yeni tip koronavirüsle (covid19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi. Belediye binası önünde start verilen destek alkışına tüm Osmancık halkı da balkonlarına çıkarak eşlik etti. Alkışlı destek belediye hoparlöründen tüm ilçeye yayınlanırken tarihi Kandiber Kalesi'nin de ışıkları bu esnada yanıp söndü.

Burada yapılan alkışlı desteğin ardından Başkan Gelgör ve beraberindekiler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Servis Merkezinde sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil ve çeşitli hediyeler taktim eden Başkan Gelgör; "Bu zorlu süreçte özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
'İlk kez açıklıyorum' giyen Bakan, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" giyen Bakan, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Erkan Petekkaya
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Kadın Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Osmancık'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 20:41:40. #1.15#
title