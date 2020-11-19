Osman Kavala kimdir? Osman Kavala neden hapiste?

İş insanı Osman Kavala, babasının vefatının ardından Kavala Grubu şirketlerinin yönetimine geçti. 1983 yılında İletişim Yayınlarının kuruluşunda yer aldı. Peki Osman Kavala kimdir? Osman Kavala Gezi davası ve daha fazlası haberimizde.

Osman Kavala nereli? Gezi Eylemlerine ilişkin açılan dava ile gündeme gelen Osman Kavala, 99 depremi sonrası aktif iş hayatına son vererek sivil toplum kuruluşları ve faaliyetlerinde çalışmalar yapmaya başladı. 2002 yılında Anadolu Kültür Derneği'ni kurdu. İşte, Osman Kavala biyografisi, hayatı...

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Kavala, 2 Ekim 1957 tarihinde Paris, Fransa'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşuna katıldı.

1999 depremi ardından önayak olduğu dayanışma faaliyetlerinden sonra aktif iş hayatını bırakıp tamamen sivil toplum alanına yönelen Osman Kavala, pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun oluşumunda ve çalışmalarında yer aldı. 2002 yılında bu alandaki çalışmalarını kültür sanat alanında yoğunlaştırarak Anadolu Kültür'ü kurdu. 1990'lardan sonra Anadolu Kültür'ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) kuruldu. 2005 yılında açılan Kars Sanat Merkezi ise, 2009 yılındaki kapanışına kadar iletişimin öenmli kanallarından biri olarak hizmet verdi.

Avrupa Birliği sürecine destek amacıyla çalışmalar yaptı ve 2011 yılından itibaren yürütülen TANDEM programı da Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında kültür yöneticilerine yönelik uzun vadeli işbirliklerini destekledi. 2012'de başlayan BAK projesi ile sanatsal faaliyetler yürüttü. Anadolu Kültür, kurduğu merkezler, TANDEM, BAK, farklı film ve sergi projelerine verilen destekler ve 2015'te başlayan Yeni Film Fonu projeleriyle sanatsal ve kültürel faaliyetlerde büyük başarılar yakaladı. Anadolu Kültür'e bağlı olarak 2008'de Tophane'de DEPO kuruldu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA AKTİF GÖREV ALDI

Osman Kavala, ayrıca Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) kuruluşuna katıkıda bulundu. Ana uğraşı olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanısıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.

Kavala Gezi Eylemleri nedeniyle 2017 yılında gözaltına alındı. 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Kavala Şubat 2020'de beraat kararı edildi.

Osman Kavala, 2019 yılında "Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü" ve "Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü" almaya hak kazandı. İş insanı, Ayşe Buğra ile evlidir.

OSMAN KAVALA NEDEN HAPİSTE?

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.