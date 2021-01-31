Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır
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Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır

31.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:24
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır

Şarkıcı Hadise, İbo Show'a katılan ve oryantal Didem çıkınca başını havaya kaldırıp, izlemeyen Bülent Serttaç'a tepki gösterdi. Instagram'da Didem'in dans videosunu paylaşan şarkıcı, "Dans alkışlanır. Dans sanattır" diye yazarak, meslektaşına gönderme yaptı.

İbo Show'da oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren ve dansa bakmayan Bülent Serttaş'a Hadise'den sert tepki geldi.

'İbo Show'da Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda ilginç şeyler yaşandı. Konuklardan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada olay oldu. Bu konunun çok tartışılması sonrası Hadise, bakışlarını kaçıran Bülent Serttaş'ı sert sözlerle eleştirdi.

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır

"DANS ALKIŞLANIR"

Didem Kınalı'nın dansını paylaşan Hadise paylaşımına "Dans alkışlanır, dans sanattır" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımını oryantal Didem de paylaştı.

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır
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