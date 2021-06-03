Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü
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Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü

Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gösterilerle tanınan Burak Soylu, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da şivesiyle görenleri güldürdü.

Türkiye'de "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gösterilerle tanınan Burak Soylu, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da şivesiyle görenleri güldürdü.

Türkiye'de Örümcek Adam kostümüyle ilk kez Antalya sokaklarında dolaşırken vatandaşların yoğun ilgisini gören ve sosyal medyada binlerce takipçiye ulaşan 28 yaşındaki Burak Soylu, memleketi Trabzon'da görenleri şaşırtmayı bir kez daha başardı.

Kostümüyle Trabzon'un caddelerinde ve alışveriş merkezinde gezerek Örümcek Adam'ın ters duruşunu ve ağ atma hareketlerini yapan Soylu, küçüğünden büyüğüne tüm vatandaşların ilgi odağı oldu. Çocukken televizyondan izlediği kurgusal kahraman Örümcek Adam'dan etkilenerek, Türkiye'deki birçok ile giderek özellikle çocukların gönlünü kazanan Soylu, Karadenizli şivesiyle izleyenleri güldürdü.

Trabzonlularla ilginç diyaloglar yaşayan Örümcek Adam, "Habu deli nerden geldi" şeklinde yanıtlar alırken, bir vatandaşa sorduğu "Batman mi? Örümcek Adam mı?" sorusuna ise "Temel reis" yanıtını aldı. Başka bir vatandaşın "La uçamaymisun gardaşum" sorusuna ise "Ağım bitti ağım" yantını veren Örümcek Adam, tatil için geldiği memleketinde şaşıran vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - TRABZON

Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü
Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü
Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü
Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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