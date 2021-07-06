Örümcek adam gibi tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Örümcek adam gibi tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı

Örümcek adam gibi tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, gözüne kestirdiği eve örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsızın çaldığı eşyaları evde bulduğu valizlere koyarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te, gözüne kestirdiği eve örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsızın çaldığı eşyaları evde bulduğu valizlere koyarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde son bir hafta da meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği mahalle ve sokaklardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen hırsız M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Tırmanarak girdi, kapıdan çıktı

Birçok suçtan kaydı bulunan M.Ç.'nin yakalanmadan önce girdiği eve adeta örümcek adam gibi tırmanarak girmesi güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Pişkin hırsızın tırmanarak girdiği evden çaldığı malzemeleri de yine evde bulduğu valizlere koyarak çıkması görüntülere yansıdı.

M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Örümcek adam gibi tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Burak Elmas Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Örümcek adam gibi tırmanarak girdiği evden valiz dolusu eşya çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:17:39. #1.14#

title