"Oruç tutmak kalp hastalarını olumlu etkiliyor"
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"Oruç tutmak kalp hastalarını olumlu etkiliyor"

İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ - Haberler | Sağlık

"Oruç tutmak kalp hastalarını olumlu etkiliyor" Prof. Dr. İbrahim Gül, ramazan ayında oruç tutmanın kalp hastaları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyerek, bu dönemde sağlık durumları iyiye giden hasta sayısının arttığını ifade etti Prof. Dr.

"Oruç tutmak kalp hastalarını olumlu etkiliyor"

Prof. Dr. İbrahim Gül, ramazan ayında oruç tutmanın kalp hastaları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyerek, bu dönemde sağlık durumları iyiye giden hasta sayısının arttığını ifade etti

SİVAS - Prof. Dr. İbrahim Gül, ramazan ayında oruç tutmanın kalp hastaları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyerek, bu dönemde sağlık durumları iyiye giden hasta sayısının arttığını ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Gül oruç tutmanın kalp hastaları üzerindeki etkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbrahim Gül, orucun kalp hastalarını olumsuz etkilediği yönünde bir bulgunun olmadığını, bunun yanında kilo kaybı, şeker kontrolünde ve kolesterolde düzelme gibi olumlu etkilerinin olduğunu söyledi Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Gül, "Ramazanın birkaç tane etkisi var. Birincisi uzun süreli açlık. İkincisi tabii ki alınan gıdaların, diyetin parçaları değişiyor. İnsanlar Ramazanda biraz daha farklı beslenme alışkanlıklarına geçiyorlar. Uyku düzeni değişiyor, bunları genel olarak değerlendirmek lazım. Bizim hastalarımıza öneri yaparken kullandığımız kanıtlar var. İkinci sınıf çalışmalar var" dedi.

"Uzun süreli açlığın olumlu etkileri var"

Prof. Dr. İbrahim Gül, uzun süreli açlığın olumlu etkileri olduğunu belirterek, "İkinci sınıf çalımalar var. Daha kısa süreli takiplerle yapılan çalışmalara baktığımızda uzun süreli açlığın olumlu etkileri var gibi görünüyor. Mesela şekeri düşürüyor, kolesterol parametrelerinde iyileşme sağlıyor, kilo kaybı sağlayabiliyor. Diğer taraftan baktığımızda özellikle yaz aylarında oruç tuttuğumuzda veya uzun süreli açlığa maruz kaldığımızda sıvı kaybı gelişebilir bu da kalp hastalarını olumsuz etkileyebilecek bir durum. Şeker kontrolünde düzelme, kolesterolde düzelme kalp hastalığı açısından olumlu olabilecek parametreler" şeklinde konuştu.

Ramazanda durumları iyiye giden hasta sayısı fazla

Dr. Gül, ramazan ayında durumları iyiye giden hasta sayısının fazlalaştığını söyleyerek, "Ramazan ayında genelde sağlık durumları daha iyiye giden hasta sayımız daha fazla gibi. Belki bu uzun süre açlığın getirdiği bir şeydir. Biraz daha konsantrasyon ve motivasyon olarak kendilerini iyi hissetmelerine bağlı. Kalp ilaçlarının çoğu günde bir kere alınıyor. Bunun için de iftarla sahur arasında yine ilaçlarını aynı şekilde almalarıdır. Onun dışında tansiyon ve nabzı biraz daha sık takip etmelerini istiyoruz. İftarda ve sahurda aşırı yemekten kaçınmalarını öneriyoruz. Karbonhidrat ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalarını, bunun yerine taze meyve ve sebze, baklagiller, tam tahıllılar gibi daha sağlıklı yiyecekler yemelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'Oruç tutmak kalp hastalarını olumlu etkiliyor'
'Oruç tutmak kalp hastalarını olumlu etkiliyor'
'Oruç tutmak kalp hastalarını olumlu etkiliyor'
'Oruç tutmak kalp hastalarını olumlu etkiliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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