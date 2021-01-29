Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya açıklarına demirledi
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Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya açıklarına demirledi

29.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:16
Oruç Reis gemisi ikmal için Antalya açıklarına demirledi

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal için Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal için Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından 23 Aralık 2020'de kentten hareket eden gemi, Antalya açıklarına geldi.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e, Antalya Limanı'nda bakım ve ikmal yapılacağı öğrenildi.

Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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