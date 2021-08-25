Ortopedi nedir? Ortopedi neye bakar?

Ortopedi; genel şekilde iskelet ve kas sistemi hastalıklarıyla ilgilenmektedir. Ortopedi bölümünde, hasta bireylere gereken bilgilendirilmeler yapılmaktadır. Daha sonra tedavi için uygun medikal ve cerrahi, bilimsel metotlar ile uygulanmaktadır. Peki, Ortopedi nedir? Ortopedi neye bakar?

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları üzerinde çalışan Ortopedi ve Travmatoloji birimi, çok farklı alt dalları, teşhis ve tedavi yöntemleri bulunan son derece zengin bir uzmanlık dalıdır. Kollar, bacaklar, leğen kemiği bölgesi, omurga gibi başlıca alanlar ile kemik, kas, damar, sinir, omurilik bağlantı dokuları Ortopedi ve Travmatoloji bölümünün ilgi alanına girmektedir. Ortopedi neye bakar? Ortopedi nedir?

ORTOPEDİ NEDİR?

Ortopedi ya da eklembilim, kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin biçimbilimini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da örselenme sonucu oluşan örsentileri incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik tıp uzmanlık dalıdır. Sözcük, orthos (düzgün) ve paedia (çocuk) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

ORTOPEDİ NEYE BAKAR?

ÇOCUK ORTOPEDİSİ

Çocuk ortopedisi daha çok çocukların doğumsal deformiteleri, gelişimsel kalça displasisi (doğumsal kalça çıkığı), cücelik, çarpık ayak (pes ekinovarus) ve boy uzatma gibi cerrahi işlemler ile ilgilenir.

ARTROPLASTİ

Artroplasti eklem hastalıklarıyla ilgilenir. genelde yaşla veya bir travma sonucu artritik değişikliğe uğramış eklemleri prostatik (yapay, çelik titanyum alaşımlardan yapılmış) parçalar ile değiştirerek ekleme ağrısız bir hareket açıklığı kazandırır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İlaç tedavileri, fizik tedavi ve yürüteçler hastanın ağrılarını kesmiyor, yaşam kalitesini arttırmıyor ve geceleri rahat bir uyku almasını sağlamıyorsa eklem protezi ameliyatı planlanabilir. En sık yapılan eklem protezi ameliyatı diz protezidir. Travma veya kireçlenme nedeniyle hastanın eklemlerinde ciddi hasar mevcut ise, yürüme, merdiven çıkma gibi günlük basit aktiviteler zorlaşabilir.

EL CERRAHİSİ

El, el bileği, ön kol ve dirsek travmaları ve bunların hastalıklarıyla ilgilenir.

OMURGA CERRAHİSİ

Omurga travması, urları, enfeksiyonları ve skolyoz, kifoz gibi yapısal biçim bozukluklarını onarır.

ARTROSKOPİK CERRAHİ

Eklemleri açmadan küçük deliklerden kamera ile girerek tedavisini sağlar daha çok eklem faresi çıkarılması, ön-arka çapraz bağ cerrahisi, menisküs lezyonlarını tedavi eder.

AYAK-AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ

Ayak-ayak bileği cerrahisi adından anlaşıldığı gibi ayak ve ayak bileği sorunlarıyla ilgilenir.

ONKOLOJİK ORTOPEDİ

Kas iskelet sisteminin kendisinden kaynaklanan ya da başka organlardan yayılan tüm iyi ve kötü huylu urların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

DEFORMİTE CERRAHİSİ

Doğuştan veya sonradan kazanılmış olan deformitelerin düzeltilmesi ile ilgilenir.

Ortopedi kas-iskelet sistemi hastalıklarını önleyen, teşhis ve tedavi eden bir tıp dalıdır.

Tıbbi protokoller, konfor ve modern teşhis ve tedavi yöntemlerini içeren ekipman açısından Avrupa standartlarına göre düzenlenmiştir, aynı zamanda hastanın kendini rahat ve kendinden emin hissettiği bir alandır.

Tek bir yerde sunulan entegre hizmetler (uzman konsültasyonları, laboratuvar incelemeleri, tıbbi görüntüleme ve cerrahi), yurtdışından doktorlarla çeşitli müdahaleler, acil servis ve özel ortopedik ameliyathane konusunda uluslararası danışmanlık ile kendimizi farklılaştırıyoruz.

Aşağıdaki durumlarda önerilir: kalkaneal mahmuzlar, kireçlenme ile ilişkili omuz tendon iltihabı, patellar tendon iltihabı, achiliean tendon iltihabı, paravertebral kas ağrısı.

Mevcut müdahaleler:

• Kalça Protezi

• Diz Protezi (kişiye özel protezli)

• Diz ve Omuz Artroskopisi

• ligamentoplastiler Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• menisektomi

• ameliyat takar

• karmaşık kırıklar ve gecikmiş kaynama/ psödoartroz

• omurganın deformiteleri - skolyoz

• disk fıtıkları