Ortalığı karıştıran "Geçmişi kirli" tartışmasında Mehmet Ali Erbil'den geri adım: Seda'dan özür diliyorum
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Ortalığı karıştıran "Geçmişi kirli" tartışmasında Mehmet Ali Erbil'den geri adım: Seda'dan özür diliyorum

Ortalığı karıştıran 'Geçmişi kirli' tartışmasında Mehmet Ali Erbil'den geri adım: Seda'dan özür diliyorum
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı ve TV sunucusu Seda Sayan ile girdiği "Geçmişi kirli" tartışması sonucunda, Sayan'dan gelen, "Evindeki hizmetçi kıza tecavüz ettiğinde sesimi çıkarmadığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" iddiası sonrasında geri adım atan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Seda Sayan'dan özür diledi. Mali açıklamasında, "Ben ilaçların etkisi ile yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan" dedi.

Önceki gün gündeme bomba gibi düşen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü şarkıcı ve TV sunucusu Seda Sayan arasında gerilim duruldu. Bilindiği gibi uzun süredir kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçiren Mali, katıldığı bir programda Seda Sayan için, "Geçmişi kirli olmasaydı iftar programı bile sunardı" demişti.

TECAVÜZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Mali'nin yaptığı açıklama sonrasında sosyal medya hesabından cevap yazan Seda Sayan, zehir zemberek iddialarda bulunmuştu. Sayan, "Evdeki hizmetçi kıza tecavüz ettiğinde sesimi çıkarmadığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" ifadelerini kullanmış, bu iddia ortalığı karıştırmıştı.

MALİ GERİ ADIM ATTI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından Sayan ve Erbil'e tepkiler yağarken, bugün ünlü şovmenden geri adım geldi. Mehmet Ali Erbil yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seda benim canımdır, kardeşimdir. Oğlu oğlumdur. O da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da. Aramıza da kimse giremez, girmesin" dedi.

Ortalığı karıştıran 'Geçmişi kirli' tartışmasında mali'den geri adım: Seda'dan özür diliyorum
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Bilal Çığrım
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Ortalığı karıştıran "Geçmişi kirli" tartışmasında Mehmet Ali Erbil'den geri adım: Seda'dan özür diliyorum - Haberler Magazin
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