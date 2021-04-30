Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, Ortahisar Belediyesi olarak işçinin, emekçinin alın terinin karşılığını alması için bütün imkanları zorladıklarını belirterek, herkesin alın terinin karşılığı olarak hak ettiği değeri almasının bütün kurum ve kuruluşların en öncelikli görevi olması gerektiğini vurguladı.

Toplumda gelir adaletinin sağlanması ve bütün çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesinin, aynı zamanda sosyal barışın ve refahın temin edilebilmesiyle de yakından ilişkili olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"1 Mayıs emekçilerin alın teriyle yazılan bir tarihtir. Bu anlamda ülkemizde her geçen yıl işçi hakları konusunda pek çok iyileştirmeler yapılıyor. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını alması için azami gayret gösteriyoruz ve bütün imkanlarımızı zorluyoruz. İşçinin alın terinin bizim dinimizde ve medeniyetimizde çok kutsal bir yeri vardır."

Genç, işçilerin Türkiye'de ve dünyada çok ağır çalışma koşulları altında ekmeklerini kazandıklarını belirterek, "Hz. Peygamber Efendimiz bir hadisinde 'işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verin' diyor. Biz, dinimizin ve kültürümüzün bu şiarını yerine getirmekle yükümlüyüz. İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veren bu anlayışı devam ettirmek bizim sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ahmet Metin Genç, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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