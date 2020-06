Ortaca sahilinde atlı jandarmalara turist ilgisi MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sahil şeridinde göreve başlayan atlı jandarma timi, turistlerin ilgisini çekti.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesine geçici görevle gelen atlı jandarmalar, 'mavi bayraklı' Ortaca'nın Sarıgerme Sahili'nde devriye görevi yürütüyor. Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı'nda oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, tatilcilerin ilgisini çekti. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Atlı jandarma timi, Sarıgerme'nin yanı sıra Fethiye Ölüdeniz sahilinde de görev yapacak. Atlı jandarma timi, yaz sezonu boyunca görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahillerde, turistlerin can ve mal güvenliğini sağlayacak.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Başkanı Cengiz İlhan, plajının 25 yıldır hizmette olduğunu, jandarma teşkilatının üç yıldır atlı devriyeleriyle sahilde güvenliği sağlamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. İlhan, koronavirüs sonrası kontrollü normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca gerekli tedbirleri aldıklarını da sözlerine ekledi.

